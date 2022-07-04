Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küreboğazı köyü yakınlarında dağlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, N.F, F.E, R.E, M.S. ve T.K'yi yakaladı, kazıda kullanılan dedektör ve çeşitli malzemelere el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. AA / Ahmet Yaman - Güncel Kırıkkale Hisarcık Bahşılı Güncel Haberler

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