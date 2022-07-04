Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

AA - Ahmet Yaman - Güncel
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Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, arazide kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küreboğazı köyü yakınlarında dağlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, N.F, F.E, R.E, M.S. ve T.K'yi yakaladı, kazıda kullanılan dedektör ve çeşitli malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Yaman - Güncel

Kırıkkale Hisarcık Bahşılı Güncel Haberler

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