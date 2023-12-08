Kırıkkale'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca alkol yapım kitleri, sahte içki, tabanca ve şarjörler de bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 30 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Aralık'ta bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 30 litre kaçak etil alkol, 4 alkol yapım kiti, 2 şişe sahte içki, 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.