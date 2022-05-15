Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu uçamayan doğan tedaviye alındı - Haberler

Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu uçamayan doğan tedaviye alındı
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bitkin halde bulunun doğan tedaviye alındı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bitkin halde bulunun doğan tedaviye alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Hacılar beldesinde devriye görevi sırasında bitkin ve uçamayan doğan buldu.
Jandarma ekipleri, uçamayan doğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Görevlilerce Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen doğanın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel