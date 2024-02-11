Kırıkkale'de Jandarma Ekipleri Tarafından 51 Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 51 telefon ele geçirildi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 51 telefon ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 51 telefon bulundu.
Gözaltına alınan sürücü E.Y. (39) hakkında adli işlem başlatıldı.