Kırıkkale'de Jandarma Ekipleri Tarafından 51 Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gümrük kaçağı 51 telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 51 telefon bulundu.

Gözaltına alınan sürücü E.Y. (39) hakkında adli işlem başlatıldı.