Kırıkkale'de İtfaiyeciler Çamura Batan İneği Kurtardı
Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde, bataklığa giren bir ineği itfaiye ekipleri kurtardı. İneğinin çamura battığını gören sahibi, itfaiyeden yardım talep etti.
KIRIKKALE'de bataklıktan geçerken çamura batan ineği, itfaiyeciler kurtardı.
Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde, İsmail Yöndemli'ye ait inek, bataklıktan geçerken çamura battı. İneğinin boynuna kadar battığını gören Yöndemli, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı. Yara almayan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel