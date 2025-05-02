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Kırıkkale'de İtfaiye Çamura Batan İneği Kurtardı

Kırıkkale'de İtfaiye Çamura Batan İneği Kurtardı
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Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde çamura batan bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İneğin sahibi, hayvanın boynuna kadar battığını görünce itfaiyeden yardım istedi.

KIRIKKALE'de bataklıktan geçerken çamura batan ineği, itfaiyeciler kurtardı.

Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde, İsmail Yöndemli'ye ait inek, bataklıktan geçerken çamura battı. İneğinin boynuna kadar battığını gören Yöndemli, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı. Yara almayan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.

Haber: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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