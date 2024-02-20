Kırıkkale'de İstihdama Odaklı Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mesleki ve teknik eğitimle ilgili sorunların ele alındığı "İstihdama Odaklı Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, katılımcılarla genç nüfusu girişimci, yenilikçi ve yaratıcı iş gücüne dönüştürmenin yollarını arayacaklarını söyledi.

Çalıştayla sektörün ve eğitim camiasının birbirinden beklentilerine cevap arayacaklarını aktaran Aydın, "Sürecin hangi aşamalarında sorunlar yaşanıyor, bu sorunlar için neler yapılabiliriz, açılması planlanan yeni organize sanayi bölgeleriyle küçük sanayi sitelerinin ihtiyaç duyduğu alan ve dallar nelerdir bunları çalıştayda tartışacağız ve yol gösterici kararlara dönüşmesi için çalışacağız. Amacımız, Kırıkkale'nin önümüzdeki 5-10 yıl sonrası için ihtiyaç duyduğu alanda gençlerimizi yetiştirmek olacak." diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da istihdama dayalı mesleki yeterliliği olan nitelikli eleman açığı olduğunu öne sürdü.

Bugün iş dünyasının en büyük sıkıntılarının, yeterli düzeyde mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli eleman eksikliği olduğuna dikkati çeken Varlı, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuyu gerçekten önemsiyoruz. Oda olarak bir eğitim merkezi açtık ve geçen yıldan beri kaynak, torna, tesviye ve CNC alanlarında yaklaşık 300 gencimize eğitim sertifikası verdik." dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran'ın da açılışına katıldığı ve 2 gün sürecek çalıştaya, sektör temsilcileri, akademisyenler ve meslek liselerinin yöneticileri katıldı.