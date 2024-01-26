Kırıkkale'de İşçiye Asansör Kazası: Ağır Yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tamirat sırasında üzerine asansör düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.A'nın (33) üzerine Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında tamir ettiği asansör düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.