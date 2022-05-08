Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de yangın çıkan iş yeri zarar gördü.

Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde B.İ'ye ait gelinlik imalatı ve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, diğer iş yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Güncel