Kırıkkale'de İş Makinesi Dereye Devrildi: 3 Yaralı

Kırıkkale Belediyesine ait iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile iş makinesindeki V.D. (58) ile M.D. (33) yaralandı. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.