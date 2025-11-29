Haberler

Kırıkkale'de İş Kazasına İlişkin İki İşçi Hayatını Kaybetti, İşletme Sahibi Tutuklandı

Güncelleme:
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada kaynak sırasında meydana gelen iş kazasında iki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak işletme sahibi tutuklanırken, işletme müdürü ve şefi serbest bırakıldı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı, işletme müdürü ve işletme şefi serbest bırakıldı.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

