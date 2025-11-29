Kırıkkale'de İş Kazası: 3 Kişi Gözaltında
Kırıkkale'deki bir endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 2 işçi hayatını kaybederken, işletme sahibi ve yöneticileri gözaltına alındı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalarak 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel