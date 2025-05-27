Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 8 Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 8 Kişi Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması suçundan gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" suçundan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T. ve A.D. yakalandı.

İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T'nin de gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirileceği belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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