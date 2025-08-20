Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturmasında yakalanan Ş.A. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında dün, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alınmış, adreslerinde 2 tabanca, ?kurusıkı tabanca, ?147 fişek ve ?2 cep telefonu ele geçirilmişti.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.