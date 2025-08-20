Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında 2 Zanlı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, önceki dönem belediye görevlilerine de işlem yapılmış ve bazıları tutuklanmıştı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturmasında yakalanan Ş.A. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında dün, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alınmış, adreslerinde 2 tabanca, ?kurusıkı tabanca, ?147 fişek ve ?2 cep telefonu ele geçirilmişti.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.