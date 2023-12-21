Kırıkkale'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğundan Düşerek Ağır Yaralandı
Kırıkkale'de bir inşaatın 4. katında çalışan işçi, asansör boşluğundan düşerek ağır yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki huzurevi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katındaki Tamer C., iddiaya göre; iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğundan 1'inci kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.