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Kırıkkale'de İneği Gübre Yığınından İtfaiye Kurtardı

Kırıkkale'de İneği Gübre Yığınından İtfaiye Kurtardı
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Kırıkkale'de, açıkta bırakılan gübre yığınına saplanan bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İnek, sahibinin yardım istemesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırıkkale'de açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yöndemli'ye ait bir inek, Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde gübre yığınına saplandı.

Kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkaramayan Yöndemli, durumu Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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