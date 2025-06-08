Kırıkkale'de İki Yıl Sonra Husumet Faile Dönüştü: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de İki Yıl Sonra Husumet Faile Dönüştü: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kırıkkale'de husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olayın geçmişinde ise iki yıl önce gerçekleşen bir silahlı saldırı bulunuyor.

KIRIKKALE'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisini, tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Cami önünde meydana geldi. Aralarında 2 yıl öncesine dayanan husumet bulunan M.Ö. ile H.M.(38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.M. üzerinde bulunan silahla M.Ö.'ye ateş açtı. M.Ö., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada M.Ö.'nün iki yıl önce H.M.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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