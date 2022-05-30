Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zafer C. (32) idaresindeki 33 AFJ 44 plakalı otomobil, Bahşılı yolu Bağdat Köprüsü altında Cemal T'nin (58) kullandığı 71 FE 007 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Anna D. (30), Büşra G. (26) ve Arife A. (39) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Otomobil Bağdat Güncel Haberler

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