Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan D. idaresindeki 06 FZ 7900 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 33. kilometresinde Berkan Ç'nin kullandığı 33 AFB 74 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sabahat B, Şengül D. ve Zekeriya B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Çorum istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.???????
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel