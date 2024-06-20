Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, B.A. idaresindeki bir otomobil ile A.U. tarafından kullanılan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
B.A. idaresindeki 71 ADL 620 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında A.U'nun kullandığı 38 AFK 276 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.U. ile araçlardaki A.U, T.Ö, Y.T.Ö, A.K.U. ve G.U. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.