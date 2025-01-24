Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de hapis cezası bulunan iki firari, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. M.C. ve B.C., yakalanmalarının ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (28) ile 4 yıl 2 ay hapis cezası olan B.C. (35) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel