Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. (37) ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan A.K. (57) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.