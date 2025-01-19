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Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ve A.K. düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. (37) ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olan A.K. (57) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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