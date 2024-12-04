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Kırıkkale'de İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale'de İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kırıkkale'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kazaların ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Mehmet E. idaresindeki 71 ACU 681 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde bariyerlere çarparak Hacı Ömer İ'nin kullandığı 40 ABU 774 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Mehmet E, Ahmet Yasin E. ve Ayşe Nurgül E. hastaneye kaldırıldı.

Aynı mevkide meydana gelen başka bir kazada ise Denizcan Ş. idaresindeki 34 ESU 243 plakalı hafif ticari araç, Yasin S. yönetimindeki 60 AJ 204 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlarda bulunan yaralılar Zeynep S. ve Nagihan T. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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