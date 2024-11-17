Kırıkkale'de İki Aracın Çarpışması Sonucu 8 Yaralı
Kırıkkale-Kayseri kara yolu Çelebi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
A.Ö. (45) idaresindeki 34 COR 686 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Çelebi Kavşağı'nda, B.Ş'nin kullandığı 06 BHV 453 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.