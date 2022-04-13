Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün kavga ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.M. ile T.M. arasında Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, üzerindeki tabanca ile T.M'ye ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.M, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zanlı S.M, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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