Kırıkkale'de Hükümlülerin Yakalanmasına Yönelik Operasyon: 9 Gözaltı

Kırıkkale'de Hükümlülerin Yakalanmasına Yönelik Operasyon: 9 Gözaltı
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Kırıkkale'de polis, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 9 kişiyi düzenlediği operasyonda yakaladı. Operasyonda, S.Z. isimli kişi evde saklanırken 52 yıl 1 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 52 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z'yi evde lavabonun kapısının arkasında saklanırken yakaladı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 9 ay ila 8 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile adli para cezası olan bir kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve 4 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.V. ile "hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan M.S. de yakalandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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