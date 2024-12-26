Kırıkkale'de Hükümlüler Yakalandı
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (65), 2 yıl hapis cezası olan A.A. (24) ve 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.E. (42) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.