Kırıkkale'de hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.G'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.