Kırıkkale'de hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.