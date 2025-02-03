Kırıkkale'de Hırsızlık Suçundan Firari Yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (24) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.