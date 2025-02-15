Kırıkkale'de Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sunum yaptı.

Toplantıda, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Vali Makas, toplantının ardından yaptığı açıklamada, köyler de dahil olmak üzere il genelinde 4 bine yakın sahipsiz hayvanının olduğunu söyledi.

Bu hayvanlarla ilgili güzel çalışma yapılacağını aktaran Makas, şöyle konuştu:

"Bizim devlet geleneğimizin tabanında ve hizmetin odağındaki özne her zaman insandır. İnsan başımızın tacıdır. İnsanımızı odağımıza aldık ama merhamet çizgisinden hiçbir zaman şaşmadan hayvanların da hayatlarını idame ettirmesi noktasında, insanın hak ve özgürlüklerine dokunmadan, sağlığına zararlı olmamak kaydıyla elimizden geleni yapacağımızı Kırıkkale'nin üst yöneticileri olarak ilan ediyoruz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Oktay Erdoğan, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, ilçe ve belde belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.