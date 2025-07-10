Kırıkkale'de Havaya Ateş Eden 37 Kişiye İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale'de gerçekleştiren dron denetimleri sonrası, çeşitli etkinliklerde havaya ateş eden 9'u kamu personeli toplam 37 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. 'Güvenli ve Bilinçli Kutlamalar' projesi kapsamında yürütülen denetimlerde, güvenlik tehlikesi oluşturan eylemlere karşı mücadele sürüyor.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen dron denetimleri ve kamera kaydı incelemelerinde, çeşitli etkinliklerde havaya ateş ettikleri belirlenen 9'u kamu personeli 37 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgede emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasını sağlayarak düğün, nişan, asker eğlencesi ve benzeri etkinliklerde havaya ateş etme olaylarıyla etkin bir şekilde mücadele ediyor.

Vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerini gidermek amacıyla Kırıkkale Valiliği onayıyla başlatılan "Güvenli ve Bilinçli Kutlamalar, Silahsız Düğünler, Silahsız Yarınlar Projesi" çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan uyarı ve alınan tedbirlere rağmen, çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilen dron denetimleri ile kamera kaydı incelemelerinde havaya ateş ettikleri tespit edilen 9'u kamu personeli 37 kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli ve idari işlem yapıldı.

Eğlencelerde mutluluğun hüzne dönüşmemesi, sevinçlerin yerini gözyaşlarına bırakmaması için halkın da güven ve desteğiyle her türlü tedbirin alınarak kararlılıkla mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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