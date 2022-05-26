Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı - Haberler

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Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı

Kırıkkale'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaletepe Mahallesi Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'ndaki apartman boşluğundan gelen kedi seslerini duyan bina sakinleri, kendi imkanlarıyla kedi yavrularını çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Apartman sakinlerine teslim edilen kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Pehlivanlı, Kırıkkale, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

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