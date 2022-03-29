Kırıkkale'de haşere ile mücadele - Haberler

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Kırıkkale'de haşere ile mücadele

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de haşere ile mücadele

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.

Vatandaşların yazı rahat geçirmeleri için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kırıkkale'de 28 mahallede düzenli olarak ilaçlama çalışmaları sürüyor. Sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, tarım havuzları, göletler, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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