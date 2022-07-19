Kırıkkale'de hareket halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan minibüste hasar meydana geldi. Kırıkkale'de seyir halindeyken alev alan minibüste hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayrullah Civil idaresindeki 07 AZH 649 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarında hareket halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Minibüsü durduran Civil, kaportayı açınca motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Bu sırada yoldan geçen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da makam aracını durdurarak olay yerine gitti. Vali Tekbıyıkoğlu'nun koruması da yardımıyla yanan minibüs kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta ufak çaplı hasar meydana gelirken, yol da kısa süreliğine tek taraflı araç trafiğine kapatıldı. AA / Halil İbrahim İdik - Güncel Güncel Haberler

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