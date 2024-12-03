Kırıkkale'de Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. (30) ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan M.T. (39) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.