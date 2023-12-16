Kırıkkale'de hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir yabancı uyruklu hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.A.J.J isimli kişinin hapis cezasının kesinleştiği tespit edildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekipleri, durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişinin kimliğini kontrol etti.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.A.J.J, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.