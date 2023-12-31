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Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Hükümlü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.

Yapılan sorgudaH.B'nin, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan toplam 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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