Kırıkkale'de Hapis Cezalısı Şok Uygulamada Yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, yapılan şok uygulamada yakalandı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, şok uygulamada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, durumundan şüphelenilen B.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Sorguda, B.A'nın "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Üst aramasında ruhsatız tabanca, 4 fişek ve 3,14 gram uyuşturucu madde ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.