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Kırıkkale'de Hapis Cezalısı Şok Uygulamada Yakalandı

7 Aralık 2023 12:47 Son Güncelleme: 12:48 Abone Ol

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, yapılan şok uygulamada yakalandı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.