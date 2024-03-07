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Kırıkkale'de Hamile ve Doğum Sonrası Kadınlara Ücretsiz Toplu Taşıma

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Kırıkkale Belediyesi, hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret almayacak. Anne adayları, belirli sağlık merkezlerine başvurarak ücretsiz ulaşım kartı çıkarabilecek.

Kırıkkale'de hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret alınmayacak.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı meclis toplantısı, Başkan Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Saygılı'ya anne ve bebek sağlığının korumasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında anne adaylarına ücretsiz ulaşım imkanı sunulması yönünde yetki verildi.

Bu kapsamında gebelik ve doğum sonrası 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden anne adaylarının ücretsiz faydalanmasına imkan sağlandı.

Anne adayları, eski tıp fakültesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlık Merkezleri, Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği ile Gebe Bilgilendirme Okulu'na başvurarak kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz ulaşım kartı çıkarabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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