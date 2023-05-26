Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Takla Attı 2 Yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale 'Samsun kara yolunda Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail U.(59) idaresindeki 06 BY 6108 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan Mehmet Ş.(62) ve Telli Ş.(55) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)