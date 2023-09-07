Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 3 Kişi Yaralandı
Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, trafik levhaları ve bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
M.Ö. idaresindeki 06 CPF 179 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Samsun kara yolu Kimeski Kavşağı'nda trafik levhaları ve bariyerlere çarparak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki B.T.Ö, M.A.Ö. ve N.A.Ö. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel