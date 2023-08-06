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Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki hafif ticari araç devrildi ve F.A.Ç. ile Z.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

A.Ç. idaresindeki 22 AJ 322 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan F.A.Ç. ile Z.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Tragger Ankara Güncel Haberler

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