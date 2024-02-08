Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Mustafa D. idaresindeki 34 BZG 704 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 45. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Şerife D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.