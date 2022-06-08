Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı - Haberler

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Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı

Kırıkkale'de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kırıkkale'de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Cami ve Külliyesi avlusunda düzenlenen programa, 80 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Müftü Vekili Ali Ünal, " Hac, başlangıcından dönüşüne kadar çeşitli zorlukların çekildiği ancak sabırla bunların üstesinden gelindiği kutsal bir yolculuktur. Cenab-ı Allah sabrınızı bol, haccınızı şimdiden kabul etsin. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Törende, bazı hacı adaylarının duygulandığı görüldü.

Hacı adayları duanın ardından uğurlandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kırıkkale Cami Hac Güncel Haberler

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