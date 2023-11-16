Kırıkkale'de Gümrük Kaçağı Viski ve Tabanca Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan operasyonda, 35 şişe gümrük kaçağı viski ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de gümrük kaçağı 35 şişe viski bulunduran 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan çalışmada, 35 şişe gümrük kaçağı viski ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE