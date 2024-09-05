Kırıkkale'de Gümrük Kaçağı Sigara ve Etil Alkol Ele Geçirildi
Kırıkkale'de yapılan operasyonda 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreste 925 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Sıcak Gelişme:
THY'nin İstanbul-Taipei seferini yapan uçak inişe kısa bir süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı