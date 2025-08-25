Kırıkkale'de genel güvenliği tehlikeye sokan 2 damat adayına 13 bin 397 lira ceza uygulandı

Kırıkkale'de kız isteme merasiminde yol kapatarak genel güvenliği tehlikeye soktukları gerekçesiyle 2 damat adayına 13 bin 397 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Şehit Hikmet Kalaç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gürler Mahallesi'nde kız istemek için kalabalık grupla yolu kapatıp meşaleler yakan E.E'nin (22) görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülere ilişkin gözaltına alınan E.E'ye, düğün için izin almadığı gerekçesiyle "emre aykırı hareket" ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 10 bin 444 lira idari ceza yazıldı.

Ekipler, Tepebaşı Mahallesi'nde de Y.Ç'nin (23) kız istemek için kalabalık grupla meşaleler yakarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, gerekli düğün izninin bulunmadığı gerekçesiyle "emre aykırı hareket"ten 2 bin 953 lira ceza uyguladı.