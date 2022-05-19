Kırıkkale'de Gençlik Konseri düzenlendi - Haberler

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kırıkkale Ustalar Topluluğu ve mahalli sanatçılar sahne aldı.

Sanatçıların söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar, oyun havaları eşliğinde oynadı.

Konsere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.