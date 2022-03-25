Kırıkkale'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali" yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 10 ildeki Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın 1. bölge finali Kırıkkale'de yapıldı.

Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen finallere Kırıkkale, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'taki ezan okuma yarışmalarında birinci olan 12 öğrenci katıldı.

Öğrenciler saba, uşşak, rast ve hicaz makamlarında ezan okudu.

Yarışmada, Kastamonu Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Hakkı Garparslan birinci, Ankara Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesinden Barış Aydın ikinci, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinden Alperen Danışman ise üçüncü oldu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, ezanın insan psikolojisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ezanın tüm Müslümanların kendi diliymiş gibi kabul ettiği bir söz ve melodi olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Belki de dünyanın en popüler bestesi ezan olabilir. 2 milyarlık İslam aleminde günde 5 kez ezan okunuyor ve herkes bunu kendi diliymiş gibi kabul ediyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim uzmanı Lokman Yıldırım da Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 20 yıldır öğrencilerin akademik, kültürel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli dallarda faaliyet yürüttüklerini aktardı.

Ezan yarışmasının da bunlardan biri olduğunu belirten Yıldırım, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Yıldırım, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Yarışmayı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da izledi.